Der September markiert nicht nur das Ende des Winters und den Beginn des Frühlings in Argentinien, sondern wohl auch den Beginn einer Phase des Bruchs mit der Regierung des ultrarechten Präsidenten Javier Milei. Die in den vergangenen zwei Monaten durchgeführten Umfragen und Konsultationen deuten auf einen starken Rückgang des Ansehens des Präsidenten innerhalb der Bevölkerung hin. Das korrespondiert mit verschiedenen Maßnahmen, die in dieser Zeit zu Verärgerung und...