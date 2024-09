Mit Macheten zwischen den Zähnen

Einen wunderschönen guten Morgen! Am Sonnabend endet in Wellington und Mbombela die 12. Rugby Championship, eines der bekanntesten Rugby-Union-Turniere für Nationalmannschaften und der Nachfolger des seit 1996 ausgetragenen Tri-Nations-Wettbewerbs. Die Umbenennung erfolgte 2012 nach der Aufnahme Argentiniens, dem besten Team der Amerikas, das vom Weltverband World Rugby der ersten Stärkeklasse (tier one) zugerechnet wird. Ab dem 10. August wird an sechs Wochenenden ...