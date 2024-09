»Das Volk, ein von den Ereignissen ewig überraschter Chor, schlug sich willig gegen die Feinde seiner Herren.« So sah Heinrich Mann in seinem Roman »Der Untertan« den künftigen Krieg voraus, vorbereitet durch die im Roman beschriebene und karikierte Mitarisierung der Gesellschaft. Der im Januar 1914 begonnene Abdruck in einer Münchner Illustrierten wurde bei Kriegsbeginn im August abrupt gestoppt.¹ Nicht ...