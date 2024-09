Punk ist eine ziemlich weiße Pimmelkultur, die sich dennoch so gut wie überfällig auch als »Herstory« erzählen lässt. Etwa von der »Punkprofessorin« Vivien Goldman, für die Punk so viel wie Chancengleichheit bedeutete, als sie dessen Ausbruch im britischen Epizentrum als Musikjournalistin miterlebte. Schließlich war, was so lange nicht ging, nun drin: Girls in Bands. Girls wie Poly Styrene von den X-Ray Spex, Viv Albertine von The Slits und Gina Birch (The Raincoats...