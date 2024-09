Raumer, Wawerzinek, Trisch

RBB-Moderator Ulrich Zelle kündigte an, am Sonnabend das DFF-Lustspiel »Toggenburger Bock« (1975) mit Volksschauspieler Herbert Köfer zu zeigen. Ob er daran denkt, dass Köfers Filmpartnerin Helga Raumer am folgenden Tag 100 Jahre alt geworden wäre? Die Berlinerin spielte am Beginn ihrer Laufbahn an verschiedenen Theatern, ehe sie 1954 in ihre Heimatstadt zurückkehrte und ans Maxim-Gorki-Theater ging. Nach kleineren Defa-Rollen wurde das Fernsehen zu ihrer Hauptwirku...