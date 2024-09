Plattformen

Der Kapitalismus hat schon immer, wo er hinlangen konnte, alles platt gemacht. Einer seiner Ideologen, Joseph Schumpeter, nannte das eine »schöpferische Zerstörung«. Aber mit dem Internet wird jetzt erneut die »Kacke des Seins« umgegraben. Ich habe hier bereits kürzlich den US-Präsidenten Calvin ­Coolidge (1872–1933) zitiert, der 1925 in einer Rede sagte: »The chief business of the Americ...