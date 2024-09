Widersprüchliche Zeugenaussagen, kein DNA-Beweis, andere Schuhabdrücke am Tatort. Und dennoch: An diesem Dienstag soll Marcellus Williams im US-Bundesstaat Missouri die Todesstrafe per Giftspritze erhalten. Dem Afroamerikaner wird vorgeworfen, im Jahr 1998 die weiße Journalistin Felicia Gayle Picus in ihrem Haus während eines Raubüberfalls mit einem Küchenmesser niedergestochen zu haben.

Die Argumentation der Staatsanwaltschaft beruht dabei vor allem auf den Auss...