Kenia und die BRD haben am 13. September ein sogenanntes Migrationsabkommen unterzeichnet, um vor allem Fachkräfte abzuwerben. Insgesamt soll es sich um rund 250.000 Menschen handeln, während auf der anderen Seite die »Rückführung« kenianischer Einwanderer erleichtert werden soll. Aber was sind die Auswirkungen dessen auf die Ökonomie und die Beschäftigungssituation in dem ostafrikanischen Land?

Nach offiziellen Angaben stoßen jährlich etwa eine Million junge Mensch...