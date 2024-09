Das Blut lief Nina Meinke über das Gesicht, es mischte sich mit ihren Freudentränen – da brachte Patenonkel Sven Ottke ein Handtuch. In diesem Moment überlagerte die Euphorie den Schmerz. In einem denkwürdigen Kampf hat sich die Berlinerin am Sonnabend in Hamburg zur Boxweltmeisterin gekrönt.

»Alles, worauf ich mein ganzes Leben hingearbeitet habe, ist heute in Erfüllung gegangen. Meine Emotionen schwappen wirklich über. Ich weiß nicht, ob ich weinen oder lachen sol...