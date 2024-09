Amerika, Du hast es besser! Während in Deutschland seit jeher gerne Langeweile mit Literatur verwechselt wird, sind die Amis Meister darin, das pralle Leben zu beschreiben. Das fällt ihnen leicht, weil nicht wenige unter ihnen sich vorher als Reporter bewährten. Sie sind geübt darin, scharf zu beobachten und genau hinzuhören. So gelang es dem ehemaligen Sportjournalisten Ring Lardner schon vor 100 Jahren, seine Charaktere nur durch Sprache zu entlarven. In seinen Ku...