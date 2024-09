Wie ungewöhnlich war die Zugbahn von Tief »Boris«, das für die Hochwasser in Mitteleuropa verantwortlich war?

Die Bahn an sich war nicht besonders ungewöhnlich, aber die Niederschlagsmenge, die »Boris« brachte, war es um so mehr. In einigen Regionen Polens und Österreichs gab es zum Beispiel in zwei Tagen so viel Regen wie sonst in zwei bis vier Monaten. Es gibt bereits eine Untersuchung, die zeigt, dass der Klimawandel eine Rolle spielte.

Die Oberflächentemperature...