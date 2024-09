Russland wird auch am nächsten von der Ukraine initiierten »Friedensgipfel« nicht teilnehmen. Das sagte Außenamtssprecherin Marija Sacharowa am Sonnabend in Moskau. Die Ziele des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij seien fern jeder Realität, und der ganze Zweck solcher Veranstaltungen sei, Russland vor der Weltöffentlichkeit bloßzustellen und ihm Kapitulationsultimaten vorzulegen. Russland sei dagegen bereit, über Lösungen zu verhandeln, die seine Interesse...