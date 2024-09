Wesenskräfte des Lebendigen

Wir dokumentieren im Folgenden die Eröffnungsrede des Kunsthistorikers Fritz Jacobi zur Ausstellung »Flächennutzungsplan. Skulptur und Zeichnung« mit Werken von Rolf Biebl am 5. September 2024 in der Maigalerie von junge Welt, Berlin. (jW)

Ich kann heute, am 5. September 2024, am 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich, der Versuchung nicht widerstehen, zwischen dem Maler der Romantik, der in Dresden sein Hauptwerk schuf, und dem Bildhauer der Jetztzeit, Rolf Bie...