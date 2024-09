Ich habe mich neulich nachts im Weimarhallenpark verlaufen nach der Kneipe, und als ich einen Ausgang fand, stand ich in einer Straße, die ich nicht kannte. Sie war düster. War ja auch nachts. Dann fing es an, leicht zu regnen. Hört bestimmt bald auf, sagte ich mir, und es fing an zu schütten. Ich wollte mich irgendwo unterstellen, sah weiter vorne eine graue Villa mit Vordach und flüchtete mich darunter. Drehte mir eine Zigarette, zündete sie an, fragte mich, wo ic...