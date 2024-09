In den USA ist die Einfuhr von angereichertem Uran aus Russland verboten. Aus China ist sie erlaubt. Die Volksrepublik produziert das als Brennstoff für Atomkraftwerke verwendete Material nicht nur selbst, sondern kauft es auch beim russischen Nachbarn. So könnten Kunden in den USA, die angereichertes Uran aus China importieren, möglicherweise das gegen Russland gerichtete Importverbot umgehen.

Die Regierung in Washington beschäftigt das, meldete die Nachrichtenagen...