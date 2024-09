An diesem Sonnabend ist es wieder soweit: In Berlin und Köln demonstrieren Hunderte christliche Fundamentalisten beim sogenannten Marsch für das Leben, mit schweren Holzkreuzen ausgerüstet, gegen das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche. Was wollen diese Leute?

Diese Antifeministen stellen das Leben eines Genbreis über das Leben der schwangeren Person und nennen das auch noch euphemistisch »Marsch für das Leben«. Sie gehen auf die Straße mit Bildern von vermeintlich g...