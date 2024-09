Die in Mexiko-Stadt lebende guatemaltekische Cellistin Mabe Fratti veröffentlicht seit einigen Jahren experimentelle Alben, auf denen sie Grenzbereiche menschlicher und musikalischer Existenz auslotet. »Sentir Que No Sabes« ist ihr spielerisch-abenteuerlustigstes Album bislang, gleichzeitig trägt es die stärksten Popstrukturen. Es beginnt mit dem Track »Kravitz« – ein dröhnendes, groovy Bassmotiv, klimperndes Piano, Bläser in Flächen und unerwartete funky Akzente. I...