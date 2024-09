Der Schritt war angekündigt: Die US-Notenbank hat am Mittwoch den Leitzins gesenkt. Der Präsident der Federal ­Reserve (Fed), Jerome Powell, hatte die Senkung vor Wochen schon versprochen. Allerdings war umstritten geblieben, wie hoch die Zinssenkung ausfallen würde: In der Regel bewegt die Notenbank die Zinsen in Schritten um einen viertel Prozentpunkt nach oben oder unten, manchmal allerdings auch stärker. Am 18. September wurde die Zinsspanne dann um einen großen...