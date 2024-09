Seit seiner Verhaftung am 21. Oktober 2022 sitzt Daniel »Dan« Duggan ohne Anklage in einem Hochsicherheitsgefängnis in Australien. Der 56jährige ist eingesperrt, weil die USA seine Auslieferung fordern. Der ehemalige Marinepilot der US-Luftwaffe soll in den Vereinigten Staaten vor Gericht gestellt werden, weil er 2012 in Südafrika chinesische Piloten ausgebildet haben soll – lange, nachdem er die US-Armee verlassen hatte. Am Montag teilte der australische Generalsta...