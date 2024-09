Ursula von der Leyen tritt ihre zweite Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin mit ein paar Blessuren an. Neben dem Streit mit Frankreich um dessen EU-Kommissar und dem Konflikt um Italiens EU-Kommissar in spe, Raffaele Fitto, hat vor allem ihre Aufforderung an die Mitgliedstaaten dazu beigetragen, jeweils einen Mann und eine Frau zu nominieren, um eine geschlechterparitätische Besetzung der EU-Kommission zu ermöglichen. Dem kam ein einziger Mitgliedstaat nach, nämli...