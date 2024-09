Am Montag morgen um 2.20 Uhr war Schluss. Nach 74 Jahren wurden die Hochöfen im größten Stahlwerk Chiles abgeschaltet. Die 2.700 Arbeiter der Huachipato-Fabrik verlieren ihre Jobs. Mehr als 20.000 weitere Arbeitsplätze in der rund 500 Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago gelegenen Biobío-Region gehen verloren. Örtlichen Medien zufolge wird sich die Schließung des von der CAP-Holding betriebenen Werks auf mindestens 1.090 kleine und mittlere Unternehmen in der G...