Es waren Hunderte Jugendliche – vor allem aus der marokkanischen Stadt Fnideq –, die am Sonntag schwimmend versucht haben, die angrenzende spanische Exklave Ceuta zu erreichen. Dabei ertrank wahrscheinlich ein junger Mann, dessen Leiche auf der marokkanischen Seite an die Küste gespült wurde. Etliche Hunderte versuchten zudem, auf dem Festland über den Zaun von Ceuta zu klettern. Schon zuvor hatten die Streitkräfte des nordafrikanischen Landes viele Jugendliche in d...