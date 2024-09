In Polen hat die Hochwasserwelle der Oder und ihrer Nebenflüsse den Höhepunkt erreicht. Der Wetterdienst meldet, dass in den nächsten Tagen im Überschwemmungsgebiet keine weiteren Niederschläge zu erwarten seien. Dafür wälzen sich die Wassermassen jetzt die Flussbetten abwärts. Am Mittwoch mittag erreichte der Höhepunkt der Wassermassen auf der Oder die Stadt Oława, knapp 30 Kilometer oberhalb von Wrocław. Für die Hauptstadt der Region Niederschlesien wurde er für d...