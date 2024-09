Indiens Premier Narendra Modi mag nicht wirklich glücklich sein über einen besonderen Gast, der sich seit mehr als einem Monat ohne direkte Einladung im Land aufhält und nicht so bald zu verschwinden scheint. Nach dem Sturm auf den Regierungssitz in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka am 5. August war die gestürzte Regierungschefin Scheich Hasina umgehend ins große Nachbarland ausgeflogen worden. Eigentlich sollte Indien da nur eine Zwischenstation sein. Doch die Weiterre...