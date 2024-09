Geick, Beck, Lierck, Wenzel

Obwohl sie rund zwei Lebensjahrzehnte trennten, hatten Konrad Wolf und Eberhard Geick in der Kindheit denselben Lieblingsfilm: »Der neue Gulliver«. Dafür, dass er meisterhaft Real- und Trickfilmaufnahmen kombinierte, wurde Alexander Ptuschko 1935 in Venedig ausgezeichnet. Der kleine Koni lernte den Film, in dem ein junger Pionier sich im Traum als Gulliver sieht, am Beginn seiner Moskauer Exiljahre kennen. Gleich nach dem Krieg kam eine deutsch synchronisierte Versi...