Für die Industrieproduktion Italiens sei ein »allgemeiner Rückgang« zu verzeichnen, teilte das staatliche Statistikamt Istat am Dienstag mit. Die größten Einbrüche gab es demnach in der Textilbranche und in der Autoindustrie. Im Juli schrumpfte die Produktion insgesamt um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum Juli 2023 lag das Minus sogar bei 3,3 Prozent.

Erhebliche Rückgänge hat die Behörde auch beim Bergbau (minus 5,9 Prozent im Vergleich zum Vormon...