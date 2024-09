Sozialer Schmus

»Ich will immer soviel erleben und werde doch immer nur breit«, heißt es bei Sportsfreund Sven in einem Song. Davon kann so mancher Fan ein Lied singen. Drei Konzerte, zuzüglich der Kneipe danach, und zwei Fußballspiele innerhalb einer Woche, da fragt so mancher wieder nach Kaffee und Kuchen. All die Ligen und Vereine, die sich zumeist unter dem Radar abspielen, sind auch anstrengend.

Zu erleben gibt es traurige Abstiege und lustige Stagnation. Voll der Stress: Waru...