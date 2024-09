Nach dem Sturz ihres Kurzzeitchefs Stefanos Kasselakis am 8. September steht die griechische Oppositionspartei Syriza (Koalition der radikalen Linken) wieder einmal am Scheideweg: Will sie sich künftig als »echt linke« Partei aufstellen oder sich wie bisher in sozialdemokratischer Manier dem wirtschaftsliberalen Kurs der Mitte-Rechts-Partei Nea Dimokratia von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis anpassen? Der letztgenannte Weg hatte Syriza bereits im Juni 2015 gesp...