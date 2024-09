Da schimmert schon was durch. Durch die Fensterfront mit der sandfarben-hellgrauen Fassade. Je nach Sichtwinkel und Lichtverhältnis, da im ersten Stock. Ein, zwei, nein: drei, vier Ringseile mit Ringpfosten und Eckpolstern. Alles in Weiß mit schwarzer Schrift, erkennbar vom Gehweg aus. An der »Truman Plaza«, einem monotonen Gebäudekomplex mit Geschäften in der Clayallee im großbürgerlichen Zehlendorfer Ortsteil Dahlem. In Berlin ist das.

Die Gegend war zu Westberlin...