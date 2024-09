Es ist der vorläufige Abschluss einer Operation, mit der eine Umweltkatastrophe abgewendet werden konnte: Die Fracht des Öltankers »Terranova« sei vollständig abgepumpt, gab am Donnerstag ein Kommandeur der philippinischen Küstenwache bekannt. Die »Terranova« war am 25. Juli in der Bucht von Manila gesunken, als der Taifun »Gaemi« über den südostasiatischen Inselstaat hinwegzog. Das unter philippinischer Flagge fahrende Schiff hatte stolze 1,4 Millionen Liter indust...