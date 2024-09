»von jedem tag will ich was haben / was ich nicht vergesse /

ein lachen, ein sieg, eine träne / ein schlag in die fresse«

(Gerhard Gundermann: »Männer und Frauen«)

*

Er platzte mit seinen »Männer, Frauen und Maschinen« 1988 mitten in die gesellschaftliche Agonie. Doch begonnen hatte alles schon früher, die Sache mit Gerhard Gundermann, genannt »Gundi«, und seiner einzigen Platte in der DDR, eher im kleinen, eher unspektakulär, aber dynamisch.

Aus dem Singeklub Hoyer...