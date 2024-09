Sport im Osten

Fußball, dritte Liga: TSV 1860 München – SG Dynamo Dresden

Mit drei Siegen in vier Spielen – und dem gewonnenen Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen Zweitligist Düsseldorf – startete Elbflorenz gut in die Saison. 1860 machte dagegen erst am vierten Spieltag Punkte mit einem Sieg in Ingolstadt. Noch schlechter in die Saison gekommen sind die Absteiger aus Rostock. Die müssen sich parallel zu dieser Partie gegen die Mannheimer behaupten (live im NDR), son...