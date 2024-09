Der in einer Dauerkrise steckende US-Flugzeugbauer Boeing steht vor einem neuen Desaster. Trotz Zusage einer beträchtlichen Lohnerhöhung ist es dem Konzernriesen mit Sitz in Arlington, Virginia (Mutterkonzern The Boeing Company), nicht gelungen, einen Streik zu verhindern. Am Donnerstag stimmten die Beschäftigten des Unternehmens im zivilen Flugzeugbau mit einer Mehrheit von 96 Prozent für Arbeitskampf.

Das Konzernmanagement hatte zuvor in einer Vereinbarung mit der...