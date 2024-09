Es war das erste Mal: Am Freitag sind in Nordkorea Aufnahmen aus einer der Anlagen für Urananreicherung veröffentlicht worden. Die Fotos zeigen Staatsoberhaupt Kim Jong Un beim Ablaufen von unzähligen Zentrifugen, in denen das für Nuklearwaffen benötigte Uran-235 angereichert wird. Auf dem letzten Foto sind Hunderte zusätzliche Zentrifugen zu sehen, die nur noch darauf warten, angeschlossen zu werden. Kim erwähnte auch explizit einen neuen Zentrifugentyp, der jetzt ...