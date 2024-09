Er ist ein unermüdlicher Kämpfer für ein Ende des »Krieges« gegen die Menschen in Gaza. »Ich bin Christ und Palästinenser. Genau wie ich meiner Kirche zutiefst verbunden bin, bin ich meinem Volk und unserer ›Sache‹ zutiefst verbunden.« So stellt sich Erzbischof Theodosius von Sebastia, im Volksmund schlicht »Abuna« (unser Vater) Hanna Atallah genannt, mir vor. Am 24. Dezember 2005 wurde er in der Grabeskirche in Jerusalem geweiht. Abuna ist der zweite Palästinenser ...