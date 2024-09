Rund 80 Jahre ist es her, dass deutsche Truppen zuletzt im Baltikum stationiert waren. Damals waren es die der faschistischen Wehrmacht. Bald sollen wieder deutsche Soldaten dort aufmarschieren. Diesmal, um »die Ostflanke der NATO zu sichern«: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und sein litauischer Amtskollege Laurynas Kasčiūnas haben am Freitag in Berlin ein Regierungsabkommen unterzeichnet, das Details zur dauerhaften Stationierung einer Brigade der...