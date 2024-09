Über den ursprünglichen Skandal ist in Deutschland praktisch nicht berichtet worden: Antonio Martín, Bürgermeister der rechtskonservativen Volkspartei Partido Popular (PP) in einem Dorf der Provinz Kastilien und León, sang am 25. August auf der bei einem Volksfest auf der Bühne ein Lied über die Vergewaltigung eines kleinen Mädchens. In einem Video, das durch die sozialen Netzwerke ging, bleibt kein Zweifel am pädophilen Inhalt des Liedes: »Ich fand ein kleines Mädc...