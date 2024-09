In der katalanischen Hauptstadt Barcelona nahmen am Mittwoch laut der Guardia Urbana rund 70.000 Menschen an der Diada-Demonstration teil, dem Nationalfeiertag Kataloniens. Nur halb so viele Protestierende wie im Vorjahr – und weit entfernt von den rund 1,2 Millionen Menschen, die 2014 für die Unabhängigkeit auf die Straße gegangen waren. Im diesjährigen Demonstrationsaufruf stand: Der Dreiklang »Gerechtigkeit, Heimat und Zukunft« solle betonen, »dass die Unabhängig...