Ein chinesischer Militärstützpunkt in Gabun, das käme den Vereinigten Staaten wohl ungelegen. Und so arbeiten diese an einem Wirtschafts- und Sicherheitsprogramm für das zentralafrikanische Land mit Meeresfront zum Atlantik. Dies berichtete Bloomberg am vergangenen Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen. 2023 hatten Beijing und Präsident Ali-Ben Bongo Ondimba vereinbart, in Port-Gentil einen chinesischen Marinestützpunkt einzurichten. Doc...