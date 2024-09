Das kostenfreie Mittagessen für Grundschüler wäre etwas, auf das sich Berlin im bundesweiten Vergleich etwas einbilden könnte – wenn es denn geliefert würde. In den ersten Wochen nach den Sommerferien war das an mehr als 70 Schulen nicht der Fall. Tausende Mägen blieben leer. Der Grund kann leichte Übelkeit verursachen: Mit der Versorgung von 50.000 Heranwachsenden an 108 Schulen wurde ein schriller Caterer beauftragt, der mit viel Aufwand tolle Speisen bewirbt, abe...