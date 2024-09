Nach dem Einsturz eines Teils der Dresdner Carolabrücke am Mittwoch wird über den Zustand der Brücken in der BRD diskutiert. Die in der Elbe liegende Brücke versinnbildlicht fehlende Investitionen in die Infrastruktur. Der Brückenexperte Martin Mertens erklärte gegenüber dem RND, dass bei den Großbrücken alle, die vor 1980 gebaut worden sind, »Problempatienten« seien. Dies sei wegen des Baubooms nach dem Zweiten Weltkrieg die Mehrzahl. Heinrich Bökamp, Präsident der...