Die »Operation geschmolzenes Blei« gilt als erster Gazakrieg. Sie begann mit israelischen Luftangriffen am 27. Dezember 2008 und endete am 18. Januar 2009 mit einer Feuereinstellung, die zuerst von den israelischen Streitkräften (IDF) erklärt wurde und der sich dann die Hamas anschloss. Seit dem 3. Januar 2008 operierten Bodentruppen der IDF im Gazastreifen, vor allem in dicht besiedelten Teilen der Stadt Gaza. Während der dreiwöchigen Kriegführung wurden bis zu 1.4...