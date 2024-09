Die Bilder gingen um die Welt. Im Sommer 2014 bringt der »Islamische Staat« (IS) mit unglaublicher Geschwindigkeit weite Teile des Iraks und Syriens unter seine Kontrolle. Die Welt blickt in Schockstarre auf die Massaker der Islamisten. Im August 2014 steht die Terrormiliz nicht mehr weit entfernt von den Hauptstädten Bagdad und Damaskus. Am 13. September beginnen die Dschihadisten mit ihrem Großangriff auf die kleine Stadt Kobanê an der syrisch-türkischen Grenze. B...