Der britische Gewerkschaftsverband TUC rang auf seinem Jahreskongress, der am Mittwoch in Brighton endete, um eine Haltung zur neuen Labour-Regierung. Diese hat wichtige Zugeständnisse gemacht, etwa bei der Entlohnung für Nachwuchsärzte. Sie hat auch die Wiederverstaatlichung der britischen Bahn in Angriff genommen. Andererseits gibt es auch unter Labour weitere soziale Einschnitte. Vor allem die gerade durchgesetzte Kürzung des Heizkostenzuschusses für Rentner stöß...