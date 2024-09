Die Lage der Menschenrechte in Nicaragua ist kritisch. Zu diesem Schluss kommt ein in der vergangenen Woche veröffentlichter Bericht der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen. Das Papier spricht von einer »erheblichen Verschlechterung« der Menschenrechtslage, so habe die Zahl der »willkürlichen Inhaftierungen, der Einschüchterung von Gegnern, der Misshandlung in der Haft und der Angriffe auf indigene Völker zugenommen«. Die Untersuchung der UNO beleuchtet ...