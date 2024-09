Die AfD liebt alles, was knallt und stinkt. Auf den Straßen sollen auch in 30 Jahren noch Dieselfahrzeuge unterwegs sein, Gas- und Kohlekraftwerke möchte sie unbefristet weiterbetreiben, und auch der Abbau der Braunkohle soll, ginge es nach ihren Willen, noch lange nicht beendet werden. So steht es in ihrem Wahlprogramm für Brandenburg, wo am 22. September die Bürgerinnen und Bürger für einen neuen Landtag an die Urnen gehen.

Mit den erneuerbaren Energieträgern hat ...