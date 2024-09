Milei war nicht dabei

Einen wunderschönen guten Morgen! Am Sonntag gingen in Paris nach zwölf Tagen die 17. Paralympischen Sommerspiele zu Ende. Aus den Amerikas partizipierten 31 Länder, am besten schnitten auf dem fünften Rang mit 89 Medaillen die Brasilianer ab (25 Gold/26 Silber/38 Bronze), gefolgt von Kanada (zwölfter Rang, 29 Medaillen, 10/9/10), Kolumbien (19. Rang, 28 Medaillen, 7/7/14), Kuba (24. Rang, zehn Medaillen, 6/3/1), Mexiko (30. Rang, 17 Medaillen, 3/6/8), Venezuela (34...