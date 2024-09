Über 1.500 Mal soll die britische BBC die eigenen Richtlinien in der Berichterstattung zum aktuellen Krieg im Nahen Osten gebrochen haben. Eine Untersuchung, über die zuerst am Wochenende in der konservativen Tageszeitung Telegraph berichtet wurde, listet auf 100 Seiten »Verfehlungen« auf. Nun soll eine Untersuchungskommission eingesetzt werden, doch die BBC wies gegenüber der Zeitung alle Vorwürfe zurück.

Der Bericht nutzte künstliche Intelligenz (KI), um die Beric...