Die Union hielt es am Ende doch für taktisch klüger, nicht danebenzustehen, wenn die Ampel die migrationspolitischen Schrauben weiter anzieht. Am Dienstag vormittag erklärte sie sich nach demonstrativem Zögern bereit, an der zweiten Beratung von Bundesregierung und Ländern zum Thema Migration teilzunehmen, die am Nachmittag begann. Beim Kernthema Zurückweisungen war die Ampelkoalition zuvor über das Stöckchen gesprungen, das ihr die Union hingehalten hatte: Bundesin...