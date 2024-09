Man könnte auch noch zwei, drei Jahre warten mit einer Empfehlung für die beiden Altsaxophonistinnen Irene Reig und Kika Sprangers. Und würde dann, falls sie tatsächlich durchstarten, vielleicht schon in einen ganzen Chor von Huldigungen einstimmen. Doch zum einen ist ihr Quintettdebütalbum »Alto for Two« überzeugend genug für einen aktuellen Tipp, und zum andern weist man auch auf so hochkarätigen Nachwuchs besser heute als übermorgen hin. Wer sich bei der Berufswa...